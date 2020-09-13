Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал дебют в составе команды нападающего Александра Кокорина.
Тедеско прокомментировал дебют Кокорина за «Спартак»
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«Я очень рад, что Александр наконец вернулся в строй. В такой ситуации игроку нужно как можно быстрее набрать игровой ритм. Кокорин — опытный, классный футболист, уверен, он быстро справится с этой задачей», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

29-летний Кокорин дебютировал за «Спартак» на 56-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА. Предыдущие матчи он пропустил из-за травмы, полученной на одной из первых тренировок после перехода в стан красно-белых.

Ранее Гаджи Гаджиев высказал мнение, что выход Соболева и Кокорина не усилил игру «Спартака» в матче с ЦСКА.

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