Победа Акинфеева в дуэли вратарей, превосходство Влашича и «исчезновение» Кокорина: как ЦСКА обыграл «Спартак» в РПЛ

В седьмом туре чемпионата России по футболу ЦСКА на своём поле взял верх над московским «Спартаком». Благодаря точному удару Эсекьелья Понсе гости вышли вперёд уже на 11-й минуте встречи, но впоследствии сбавили обороты и пропустили три гола. Главными героями матча стали Игорь Акинфеев, совершивший три важнейших сейва, а также Никола Влашич, ставший автором победного мяча. Также встреча запомнилась неудачным выходом на замену Александра Кокорина.

Провалы ЦСКА в обороне

Травмы Игоря Дивеева, Бруно Фукса и Кирилла Набабкина фактически лишили Виктора Гончаренко гибкости в плане выбора исполнителей в центр обороны. По сути, белорусский наставник мог либо выпустить на поле сразу трёх футболистов в лице Магнуссона, Карпова и Васина, либо перестроиться на схему с двумя защитниками. Возможно, памятуя о недавних неудачах Виктора, он решил остановиться на первых двух игроках, но и это не решило всех проблем.

Доменико Тедеско понимал, что его коллега ограничен в выборе и обязательно выпустит на поле как минимум одного из пары Карпов — Васин, поэтому сделал ставку на скоростных нападающих. Один из лучших игроков «Спартака» в сезоне Александр Соболев остался на скамейке, а дуэт форвардов составили более подвижные Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Это решение немца окупилось, и неоднократно. Только за первый тайм Вадим получил жёлтую карточку, неоднократно проваливался в обороне и стал одним из главных виновников пропущенного гола, а также был близок к получению второго «горчичника». Однако Сергей Карасёв посчитал, что Айртон начал «заваливаться» ещё до контакта и показал тому предупреждение.

Впоследствии Карпов продолжил действовать не самым убедительным образом и даже заслужил выволочку от своего капитана. После одного из эпизодов Игорь Акинфеев выбежал из ворот и в агрессивной манере высказал претензии защитнику. Ситуация немного изменилась лишь в тот момент, когда ЦСКА повёл в счёте, а Гончаренко призвал своих подопечных действовать с большей оглядкой на оборону.

Неудачные замены Тедеско

В целом дуэт Ларссон — Понсе ударно провёл первую половину встречи и отлично пользовался медлительностью Карпова. Красно-белые целенаправленно били в слабую точку армейской обороны и вполне могли увеличить разницу в счёте. Эсекьель здорово открывался по центру и неоднократно оставлял не у дел защитников соперника, а Джордан отлично врывался из глубины. В этом ему помогали Айртон и Роман Зобнин, продолжающий прогрессировать в амплуа правого латераля. Россиянин не только выполнял привычно огромный объём работы, но и здорово подключался к атакам. Достаточно вспомнить его удар с лёта и великолепный заброс в штрафную.

Но уже в начале второй половины встречи гости произвели изменения в своей передней линии, которые изначально вызвали много вопросов. Если Зелимхан Бакаев вновь провёл не самый яркий матч и запомнился лишь парой обостряющих передач, то Понсе уж точно не заслуживал замены. Особенно с учётом того, что вместо форварда и хавбека появились два ярко выраженных центральных нападающих — Александр Соболев и Александр Кокорин.

Футболисты провели на поле около 40 минут игрового времени, но так и не смогли определиться, каким образом они должны располагаться на поле и какие функции исполнять. Партнёры часто оказывались в одной и той же точке, из-за чего только мешали друг другу. Преследуемые защитниками, они лишались свободного пространства и были вынуждены буквально выгрызать любой мяч.

При этом если Соболев оставался активным до самого финального свистка, то Кокорин в один момент ушёл в тень. Уступая в счёте, «Спартак» перешёл на длинные забросы в штрафную, что практически нивелировало все положительные качества Александра. Дебютант красно-белых не мог на равных соперничать с защитниками на втором этаже, но при этом почти не искал счастья за пределами штрафной.

📋 Наш состав на дерби #ЦСКАСпартак! Александр Кокорин – в запасе 🔜 pic.twitter.com/NUQXNu6nyg — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 13, 2020

Проблемы команд в опорной зоне

На протяжении последних полутора сезонов активно муссируются слухи о том, что и ЦСКА, и «Спартак» ищут исполнителей в опорную зону. Яка Бийол и Кристиян Бистрович так и не смогли стать достойной заменой Понтусу Вернблуму, а Алекс Крал с Наилем Умяровым слишком молоды и не ориентированы на отбор мяча. Обоим коллективам явно не помешал бы свой Вильмар Барриос, что в очередной раз подтвердилось по ходу дерби.

Если смотреть немного глубже, то гол Понсе стал результатом не только неудачной игры защитников, но и отсутствия качественного опорника. В присутствии более цепкого полузащитника Бакаев наверняка не получил бы достаточно свободы, чтобы спокойно развернуться и исполнить элегантный заброс на Понсе. Несомненно, вины с запоздавшего Карпова и выключившегося из эпизода Марио Фернандеса снимать не стоит.

Гости же сначала в шестой раз за сезон пропустили после розыгрыша стандарта, а затем продемонстрировали, что также нуждаются в более классном исполнителе в опорную зону. Сначала Умяров позволил Влашичу прокинуть себе мяч между ног, а затем бросил самого опасного футболиста в составе соперника и позволил тому в полном одиночестве проследовать до штрафной площади. Крал какое-то время лично отвечал за хорвата и делал это весьма успешно, но на все 90 минут его не хватило.

Класс Влашича и Акинфеева

Как и в конце июня, исход московского дерби вновь решил уровень отдельных исполнителей. Акинфеев выиграл вратарскую дуэль у Александра Максименко и был заслуженно признан главным героем встречи. Ещё в первом тайме он не позволил отличиться Ларссону, а во втором парировал удар Понсе из убойной позиции и дальний выстрел Георгия Джикии. Игорь вновь продемонстрировал, что является сильнейшим российским голкипером, и по праву был назван главным героем дерби, чем не может похвастаться его молодой визави.

Максименко же не хватило хладнокровия в одном из самых статусных матчей первенства. Сначала он не смог справиться с не самым сложным ударом головой Магнуссона, а затем не спас в моменте с Влашичем. И это при том, что мяч пошёл практически по центру. При этом винить его в голе Чидеры Эджуке вряд ли стоит, ведь нигериец бил из убойной позиции, да ещё и без сопротивления.

Тем не менее подобное происходит с Максименко уже не первый раз. В июне именно он стал виновником первого гола, не справившись с не самым опасным ударом Влашича издали. В результате красно-белые оказались в роли догоняющих и не смогли взломать массированную оборону противника, а в концовке и вовсе пропустили второй раз.

Что касается лучшего полевого игрока, то им по праву стал Влашич. Он в очередной раз выступил на высочайшем уровне и доказал, что является одним из ярчайших футболистов РПЛ. Хорват руководил действиями ЦСКА в атаке и был очень полезен как в созидании, так и в обороне. На его счету значатся три успешные обводки, четыре отбора и 34 точные передачи. Как итог — высшая оценка среди всех участников встречи по версии WhoScored.