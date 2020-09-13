ЦСКА обыгрывает «Спартак» в первом тайме матча РПЛ
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По итогам первого тайма матча, проходящего на «ВЭБ Арене», счёт 2:1 в пользу хозяев поля.
«Спартак» забил первым. На 11-й минуте Эсекьель Понсе отличился с передачи Зелимхана Бакаева.
ЦСКА сравнял счёт на 30-й минуте благодаря голу Хёрдура Магнуссона, которому ассистировал Иван Обляков.
Уже в компенсированное к тайму время армейцы вышли вперёд. Гол в активе Николы Влашича, поразившего ворота гостей после передачи Марио Фернандеса.
Ранее сообщалось, что РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.