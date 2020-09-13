ЦСКА обыгрывает «Спартак» в первом тайме матча РПЛ

Московский ЦСКА обыгрывает столичный «Спартак» по итогам первого тайма центрального матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам первого тайма матча, проходящего на «ВЭБ Арене», счёт 2:1 в пользу хозяев поля.

«Спартак» забил первым. На 11-й минуте Эсекьель Понсе отличился с передачи Зелимхана Бакаева.

ЦСКА сравнял счёт на 30-й минуте благодаря голу Хёрдура Магнуссона, которому ассистировал Иван Обляков.

Уже в компенсированное к тайму время армейцы вышли вперёд. Гол в активе Николы Влашича, поразившего ворота гостей после передачи Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось, что РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.