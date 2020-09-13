ЦСКА обыграл «Спартак» и нанёс команде Тедеско первое поражение в сезоне

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В матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА обыграл соседей из «Спартака».
ЦСКА обыграл «Спартак» и нанёс команде Тедеско первое поражение в сезоне
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Матч, проходивший в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершился победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте счёт открыл футболист «Спартака» Эсекьель Понсе. На 30-й минуте встречи Хёрдур Магнуссон с передачи Ивана Облякова восстановил паритет, а в компенсированное к первому тайму время Никола Влашич забил второй мяч в ворота гостей. В добавленное ко второй половине встречи время окончательный счёт на табло установил Чидера Эджуке.

«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне и потерял лидерство в турнирной таблице. ЦСКА поднялся на четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Кириленко присутствуют на матче РПЛ ЦСКА — «Спартак».

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