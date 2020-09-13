Тедеско об игре Максименко: я всегда буду защищать своих вратарей

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера команды Александра Максименко в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«У Максименко вторая ошибка в дерби подряд? Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжёлая работа на поле», — приводит слова Тедеско Sport24.

Хёрдур Магнуссон откликнулся на подачу Облякова с угла поля и сравнял счёт.



📺 #ЦСКАСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР

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📱 Приложение «МАТЧ!»https://t.co/c3up9T07pQ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2020

Ранее Тедеско рассказал, что, выпустив Кокорина и Урунова, хотел усилить атаку «Спартака».