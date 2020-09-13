Тедеско об игре Максименко: я всегда буду защищать своих вратарей

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру голкипера команды Александра Максименко в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Тедеско об игре Максименко: я всегда буду защищать своих вратарей
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«У Максименко вторая ошибка в дерби подряд? Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжёлая работа на поле», — приводит слова Тедеско Sport24.

Ранее Тедеско рассказал, что, выпустив Кокорина и Урунова, хотел усилить атаку «Спартака».

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