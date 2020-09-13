Тедеско об игре Максименко: я всегда буду защищать своих вратарей
- @fcsm_official
«У Максименко вторая ошибка в дерби подряд? Это не проблема. Мяч летел на короткой дистанции, такое бывает. Обычный игровой момент, никакой ошибки. Но я всегда буду защищать своих вратарей. Вратарь — это самая тяжёлая работа на поле», — приводит слова Тедеско Sport24.
Хёрдур Магнуссон откликнулся на подачу Облякова с угла поля и сравнял счёт.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 13, 2020
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Ранее Тедеско рассказал, что, выпустив Кокорина и Урунова, хотел усилить атаку «Спартака».