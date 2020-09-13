Тедеско о проигрыше ЦСКА: можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от столичного ЦСКА в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско о проигрыше ЦСКА: можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать
  • @fcsm_official
  • Instagram

«Мы хорошо начали матч: прессинговали, контрпрессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал первый гол. Но после этого мы очень просто пропустили два мяча. Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу, тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счёт. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол. После него исход был предрешён», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что во втором тайме его команда пыталась отыграться, но в итоге пропустила и третий мяч.

«У ЦСКА было пять моментов — они забили три гола. А мы из семи моментов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» и нанёс команде Тедеско первое поражение в сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить