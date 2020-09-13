Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов играть с «Краснодаром»

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Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение Российской премьер-лиги (РПЛ) отменить матч седьмого тура с «Краснодаром».
Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов играть с «Краснодаром»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Футболисты, которые два дня назад прошли тесты, были изолированы. В воскресенье утром мы прошли тестирование, и у 16 футболистов, которые готовились к игре, — отрицательные результаты. «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?» — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ»

Матч «Ротор» — «Краснодар» должен был состояться 13 сентября и начаться в 19:00 мск, но был отменён из-за ситуации с коронавирусом в волгоградской команде.

Ранее стало известно, что РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар», не дождавшись решения Роспотребнадзора.

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