Прядкин заявил, что РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар», не дождавшись решения Роспотребнадзора

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с отменой матча седьмого тура между «Ротором» и «Краснодаром».

«К сожалению, мы вынуждены отменить матч из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча — абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что лига будет ждать документов от «Ротора», чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура.

«Главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба», — добавил функционер.

В восьмом туре «Ротор» на выезде должен сыграть с «Ростовом». Матч запланирован на 19 сентября.

Матч «Ротор» — «Краснодар» должен был состояться 13 сентября и начаться в 19:00 мск, но был отменён из-за ситуации с коронавирусом в волгоградской команде.

Ранее сообщалось, что в Волгограде назвали странным решение отменить матч «Ротор» — «Краснодар».