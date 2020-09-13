В Волгограде назвали странным решение отменить матч «Ротор» — «Краснодар»

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Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов прокомментировал решение Российской премьер-лиги (РПЛ) отменить матч седьмого тура между местным «Ротором» и «Краснодаром».
В Волгограде назвали странным решение отменить матч «Ротор» — «Краснодар»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Объяснения этому решению я найти не могу. Те семь игроков, у которых был положительный тест на коронавирус, в пятницу были изолированы. Сегодня они сдали повторные тесты на кровь и ПЦР, и анализ на кровь оказался отрицательным, а ПЦР — положительной. Мы в оперативном режиме, учитывая воскресенье, получили заключение по итогам тестов и были готовы к сегодняшней игре. Мы уведомили об этом лигу, всех, кого надо, и решение, на мой взгляд, более чем странное и непонятное», — приводит слова Глинянова ТАСС.

Он отметил, что команды не имеют права рисковать здоровьем игроков, но были выполнены все требования Роспотребнадзора.

«И сейчас такая ситуация, что болельщики пришли к стадиону, а лига приняла решение об отмене 10—15 минут назад. О таких вещах надо предупреждать, за что наказываются болельщики? Мне сложно объяснить такое решение», — добавил чиновник.

Матч «Ротор» — «Краснодар» должен был начаться в 19:00 мск.

Ранее стало известно, что РПЛ отменила матч «Ротор» — «Краснодар» из-за вспышки коронавируса.

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