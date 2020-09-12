Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Химки» в матче РПЛ
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Уралу» принесли голы Эрика Бикфалви, забившего на 15-й минуте с пенальти, и на 67-й с передачи Отмана Эль-Кабира. Ещё один мяч в активе Стефана Страндберга, также отличившегося с передачи Эль-Кабира.
«Химки» ответили голом Аршака Коряна, которому ассистировал Владимир Дядюн.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.