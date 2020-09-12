Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Химки» в матче РПЛ

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Екатеринбургский «Урал» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Бикфалви помог «Уралу» обыграть «Химки» в матче РПЛ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Уралу» принесли голы Эрика Бикфалви, забившего на 15-й минуте с пенальти, и на 67-й с передачи Отмана Эль-Кабира. Ещё один мяч в активе Стефана Страндберга, также отличившегося с передачи Эль-Кабира.

«Химки» ответили голом Аршака Коряна, которому ассистировал Владимир Дядюн.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» обыграл «Уфу» в матче седьмого тура РПЛ.

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