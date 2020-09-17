«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы

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В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы московское «Динамо» проиграло «Локомотиву» из Тбилиси.
«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы
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Матч, проходивший на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси, завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Голы в составе «Локомотива» на счету Ираклия Сахарулидзе и Мамии Гавашеливили. Единственный гол гостей был забит на 90-й минуте матча. Пенальти реализовал Николай Комличенко.

«Локомотив» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с испанской «Гранадой». «Динамо» завершило своё выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Гранада» сыграет в третьем раунде квалификации ЛЕ с победителем пары «Динамо» — «Локомотив» (Тбилиси).

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