Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем квалификации ЛЕ «Локомотив» — «Динамо»
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«Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, поле… Я давно такого не видел. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, потому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», — цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».
Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 17 сентября.
Ранее «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».