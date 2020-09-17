Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем квалификации ЛЕ «Локомотив» — «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что поле домашнего стадиона тбилисского «Локомотива», на котором команды сыграют матч квалификационного раунда Лиги Европы.
Новиков раскритиковал поле в Тбилиси перед матчем квалификации ЛЕ «Локомотив» — «Динамо»
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«Стадион для игры без зрителей вполне подходит. К сожалению, поле… Я давно такого не видел. В далекие года такие поля были. Тем удивительнее наблюдать поле такого качества, очень низкого. Но команды в равных условиях, потому надеюсь, что поле не помешает показать хороший футбол», — цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится 17 сентября.

Ранее «Динамо» обратилось в ЭСК РФС по поводу судейства Лапочкина в матче с «Рубином».

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