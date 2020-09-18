«Краснодар» забил «Химкам» семь мячей в матче РПЛ

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«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» забил «Химкам» семь мячей в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев поля.

«Краснодар» забил первым. На 19-й минуте отличился Маркус Берг. Уже на 23-й минуте Виктор Классон с передачи Берга удвоил преимущество в счёте.

«Химки» ответили дублем Аршака Коряна, забившего на 27-й минуте с передачи Александра Трошечкина, и на 42-й — реализовав пенальти.

Ещё до перерыва «Краснодар» снова вышел вперёд благодаря второму голу Классона, которому ассистировал Реми Кабелла.

После перерыва хозяева поля ещё четырежды поразили ворота гостей. Голы в активе Тони де Вильены (52-я минута), Кабеллы (62-я), Даннила Уткина (74-я) и Магомеда-Шапи Сулейманова (89-я).

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил о переходе Бийола в «Ганновер».

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