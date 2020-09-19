Источник: главного тренера «Химок» Гунько могут отправить в отставку

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Значительные перемены могут произойти в менеджменте и тренерском штабе подмосковных «Химок», неудачно выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Источник: главного тренера «Химок» Гунько могут отправить в отставку
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как намекнул в своём Telegram-канале спортивный журналист Сергей Егоров, в отставку могут быть отправлены спортивный директор клуба Сергей Егоров и наставник Дмитрий Гунько. Кроме того, под угрозой срыва находится переход в «Химки» игрока «Спартака» Михаила Игнатова.

«Минус главный тренер. Минус спортивный директор. Аренда Игнатова из «Спартака» заблокирована. Проект «Спартак» — «Химки» закрыт. Куратор нового проекта — Сергей Анохин», — написал Егоров.

Тем временем министр спорта Московской области Роман Терюшков выразил недовольство работой спортивного директора команды Егорова. В понедельник будет дана оценка деятельности Гунько.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев раскритиковал выступление «Химок» и «Ротора» в РПЛ.

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