Черданцев раскритиковал выступление «Химок» и «Ротора» в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев критически высказался о выступлении новичков Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химок» и «Ротора».

Подмосковный клуб в пятничном матче восьмого тура уступил «Краснодару» (2:7) и с тремя набранными очками занимает 15-ю строчку в таблице. Волгоградская команда идёт на последнем месте.

«Мне кажется, вопрос о расширении РПЛ до 18 или тем более 20 команд в ближайшие годы поднимать просто неприлично. Такие слабые команды, как «Химки» и «Ротор», загоняют уровень лиги под плинтус. «Ротор» ещё и регламент санитарный не читает. Скорее, сокращать лигу нужно, а не расширять», — написал Черданцев в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран намерен обратиться в Российский футбольный союз с просьбой перечислить в один из детских домов назначенный ему штраф.