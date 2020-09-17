Юран попросит РФС передать его штраф в детский дом

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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран намерен обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой перечислить в один из детских домов средства, полученные от него в качестве выплаты штрафа, наложенного комитетом по этике.
Юран попросит РФС передать его штраф в детский дом
  • РИА Новости

«Мы обсудим с юристом все детали. Это деньги всё-таки немаленькие. Хотел бы отправить в детский дом. Без разницы, скажет РФС или мы сами найдём. Надо, чтобы эта сумма пошла на хорошие дела. Хорошая сумма, чтобы что-то приобрести или куда-то поехать. Будем обсуждать с юристом. К концу недели, скорее всего, направим письмо в РФС по этому поводу», — приводит слова Юрана РИА Новости.

Юран был оштрафован комитетом по этике РФС на 100 тыс. рублей за то, что во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ, а также что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова, а «Спартак» гарантированно получил по шесть очков от «Уфы» и «Химок». 

Ранее Андрей Созин заявил, что комитет по этике РФС лояльно отнёсся к Юрану.

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