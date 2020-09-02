Созин: Юран наговорил на отстранение от футбола, но мы отнеслись к нему лояльно

Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение оштрафовать бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана за высказывания о московском «Спартаке».

«Юран не приехал на заседание. По большому счёту он наговорил на отстранение от футбола, но мы отнеслись к нему лояльно — сейчас он не субъект РФС. Позиция Юрана спорная, он говорил, что обо всём договорился с «Химками», претензий нет. Но он наговорил не только про «Химки», но и про «Спартак» с «Уфой», обращался к РФС, в прокуратуру, к губернатору… А по этим пунктам говорить его представитель не стал. Юран не просто включил заднюю, а врубил её. Это его позиция, её нужно уважать. Дай бог, чтобы он возглавил новую команду и вёл себя в инфопространстве более сдержанно», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также заявлял, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

Ранее Созин заявил что Федун, своими словами о снятии «Спартака» из-за судейства открыл ящик Пандоры.