Созин о штрафе Федуна: он своими словами открыл ящик Пандоры

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Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение оштрафовать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о судействе.
Созин о штрафе Федуна: он своими словами открыл ящик Пандоры
  • РИА Новости

«Спартак» доказывал, что Федун никого не оскорблял, комитет с этим согласился. Но есть нюанс: Федун своими словами открыл ящик Пандоры. Теперь каждый клуб может постоянно говорить, что он снимается. Почему кому-то можно, а кому-то нельзя? Мы рассматривали его слова как призыв к действию, а это делать нельзя. Наказание было вынесено в рамках регламента, и оно самое жёсткое», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Он отметил, что комитет по этике не намеревался дисквалифицировать Федуна.

«Оскорблений не было. Но вот навязывать свою точку зрения другим клубам, предлагать выходить не стоило. Федун создал прецедент, который потом поддержали в «Уфе». Они поняли, что сделали неправильно, и извинились. Это не последняя ситуация, когда клубы будут заявлять о выходе. Но больше идти на поводу у клубов и уговаривать играть не надо. Хотят сниматься — пожалуйста, пусть доказывают в третьей лиге», — подытожил Созин.

После матча первого тура РПЛ с «Сочи» Федун заявил о намерении снять команду с чемпионата из-за ситуации с судейством.

Ранее сообщалось, что РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей.

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