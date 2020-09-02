В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей

Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев подтвердил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей.

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС.

Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде», а также выразил намерение снять команду с чемпионата.

Кроме того, Андреев заявил, что комитет по этике принял решение оштрафовать на 150 тыс. рублей председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова, который после матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» также заявил о намерении снять команду с чемпионата и раскритиковал судейство.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Сергея Юрана за слова о «Спартаке».