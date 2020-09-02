В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
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«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС.
Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде», а также выразил намерение снять команду с чемпионата.
Кроме того, Андреев заявил, что комитет по этике принял решение оштрафовать на 150 тыс. рублей председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова, который после матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» также заявил о намерении снять команду с чемпионата и раскритиковал судейство.
Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Сергея Юрана за слова о «Спартаке».