В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев подтвердил, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей.
В РФС подтвердили, что Федун оштрафован на 200 тыс. рублей
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Федуну вынесли замечание и штраф в размере 200 тыс. рублей», — цитирует Андреева ТАСС.

Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде», а также выразил намерение снять команду с чемпионата.

Кроме того, Андреев заявил, что комитет по этике принял решение оштрафовать на 150 тыс. рублей председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова, который после матча четвёртого тура РПЛ с «Ростовом» также заявил о намерении снять команду с чемпионата и раскритиковал судейство.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал Сергея Юрана за слова о «Спартаке».

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