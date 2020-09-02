СМИ: Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за слова о «Спартаке»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана за высказывания о московском «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат», специалисту сделали замечание и оштрафовали его на 100 тыс. рублей.

Юран во время работы в «Химках» заявлял, что источники сообщили ему о возможной продаже места команды в РПЛ. Впоследствии тренер также заявлял, что его уволили из клуба по «указу» гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС оштрафовал владельца «Спартака» Леонида Федуна на 200 тыс. рублей.