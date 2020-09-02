Источник: комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБ-Спорт». Кроме того, функционеру вынесли замечание.
Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде» и выразил намерение снять команду с чемпионата.
Ранее сообщалось, что Федун прислал в комитет по этике РФС документы с Декларацией прав человека.