Источник: комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
Источник: комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Кроме того, функционеру вынесли замечание. 

Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде» и выразил намерение снять команду с чемпионата.

Ранее сообщалось, что Федун прислал в комитет по этике РФС документы с Декларацией прав человека.

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