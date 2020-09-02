Источник: комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам заседания комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Кроме того, функционеру вынесли замечание.

Комитет по этике РФС принял такое решение после рассмотрения высказываний Федуна о российском футболе и судействе после матча первого тура чемпионата «Спартак» — «Сочи» (2:2). После игры владелец красно-белых заявил, что «не хочет участвовать в клоунаде» и выразил намерение снять команду с чемпионата.

Ранее сообщалось, что Федун прислал в комитет по этике РФС документы с Декларацией прав человека.