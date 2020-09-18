РПЛ подтвердила отмену матча «Ростов» — «Ротор»

Оперштаб Российской премьер-лиги (РПЛ) подтвердил отмену матча восьмого тура между «Ростовом» и волгоградским «Ротором».

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

«Ротор» уведомил РПЛ о невозможности принять участие в матче из-за случаев заболевания коронавирусом среди представителей клуба», — говорится в сообщении.

Встреча «Ростов» — «Ротор» была запланирована на 19 сентября. Предыдущая встреча волгоградской команды с «Краснодаром» также была отменена из-за вспышки коронавируса среди футболистов. По этой причине «Ротору» было засчитано техническое поражение.

Ранее «Ротор» объявил об отмене матча РПЛ с «Ростовом» из-за COVID-19.