«Ротор» объявил об отмене матча РПЛ с «Ростовом» из-за COVID-19

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Волгоградский «Ротор» не поедет на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» из-за вспышки коронавируса в команде.
«Ротор» объявил об отмене матча РПЛ с «Ростовом» из-за COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Ротора».

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов Арене», — говорится в сообщении «Ротора».

Отмечается, что в клубе продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус, а состояние заболевших является стабильным.

Предыдущая встреча волгоградской команды с «Краснодаром» также была отменена из-за вспышки коронавируса среди футболистов. По этой причине «Ротору» было засчитано техническое поражение.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор примет решение по проведению матча РПЛ «Ростов» — «Ротор».

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