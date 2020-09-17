Роспотребнадзор примет решение по проведению матча РПЛ «Ростов» — «Ротор»

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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что решение о проведении матча восьмого тура между «Ростовом» и «Ротором» будет приниматься Роспотребнадзором Волгоградской области.
Роспотребнадзор примет решение по проведению матча РПЛ «Ростов» — «Ротор»
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«По состоянию на 17 сентября «Ротор» предоставил Оперативному штабу РПЛ предписание регионального Роспотребнадзора об изоляции инфицированных лиц и контактной группы. Остальные представители клуба проходят регулярное тестирование. Окончательное решение о проведении матча между «Ростовом» и «Ротором» будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области», — говорится в заявлении пресс-службы РПЛ.

Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября. Предыдущая встреча волгоградской команды была отменена из-за вспышки коронавируса среди футболистов.

Ранее сообщалось, что РФС присудил «Ротору» техническое поражение за неявку на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса.

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