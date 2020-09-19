Источник: «Локомотив» договорился о переходе экс-футболиста сборной Хорватии Манджукича

Московский футбольный клуб «Локомотив» окончательно договорился о переходе бывшего нападающего туринского «Ювентуса» Марио Манджукича.

Как сообщает Telegram-канал Sport_Inside, российский клуб должен официально объявить о сделке в начале следующей недели.

34-летний хорват в настоящее время находится в статусе свободного агента после того, как покинул катарский «Аль-Духаиль». В семи матчах за клуб он отметился одним забитым мячом. Также в своём послужном списке Манджукич имеет опыт выступлений за «Ювентус», «Атлетико Мадрид» и «Баварию», с которой выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2012/13. С 2007 по 2018 год он выступал за сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявляет интерес к экс-футболисту «Спартака» Зе Луишу.