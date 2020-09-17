Источник: «Локомотив» проявляет интерес к экс-футболисту «Спартака» Зе Луишу

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Московский «Локомотив» проявляет интерес к форварду португальского «Порту» Зе Луишу.
Источник: «Локомотив» проявляет интерес к экс-футболисту «Спартака» Зе Луишу
  • © firo/JÜRGEN FROMME
  • globallookpress.com

Об этом сообщает O Jogo. По данным источника, «Локомотив» рассматривает африканца в качестве альтернативы бразильскому нападающему «Порту» Тикиньо. Также Зе Луишем интересуются «Бенфика», «Истанбул Башакшехир», «Севилья», «Сельта» и «Фенербахче».

Зе Луиш перешёл в «Порту» летом 2019 года из московского «Спартака» за €10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Португалии и забил семь мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. 

Ранее «Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-футболистом «Ювентуса».

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