Источник: «Локомотив» согласовал размер зарплаты с экс-футболистом «Ювентуса»

Хорватский нападающий Марио Манджукич близок к подписанию контракта с московским «Локомотивом».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, стороны сошлись на сумме в €2,7 млн в год. В настоящее время идут переговоры по размеру бонусов а также подъёмных за подписание контрката.

34-летний хорват в настоящее время находится в статусе свободного агента после того, как покинул катарский «Аль Духаиль». В семи матчах за клуб он отметился одним забитым мячом. Также в своём послужном списке Манджукич имеет опыт выступлений за «Ювентус», «Атлетико» Мадрид и «Баварию», с которой выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2012/13.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» снова проявил интерес к футболисту сборной Хорватии Манджукичу.