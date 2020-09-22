Засчитанный гол Дзюбы из офсайда и четыре сухих победы московских команд: чем запомнился 8-й тур РПЛ

«Зенит» сенсационно потерял очки в матче с «Уралом». При этом Артём Дзюба мог забить единственный мяч петербуржцев из положения вне игры. Осечкой лидера воспользовались столичные ЦСКА и «Спартак». Сухие победы одержали и две другие московские команды, «Динамо» и «Локомотив». А «Краснодар» отметился семью голами во встрече с «Химками» и побил рекорд результативности клуба в РПЛ. Чем запомнился восьмой тур премьер-лиги — в материале RT.

Четыре очка Классона за результативность и первый гол Сулейманова в году

В стартовом матче восьмого тура РПЛ «Краснодар» в преддверии встречи с греческим ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов не оставил шансов «Химкам» — 7:2.

При этом после первого тайма подопечные Мурада Мусаева владели лишь минимальным преимуществом. Усилиями шведов Маркуса Берга и Виктора Классона они быстро обеспечили себе комфортный гандикап, но столь же стремительно растеряли его, позволив Аршаку Коряну сделать дубль. Особенно красивым получился первый мяч полузащитника сборной Армении. Из-за пределов штрафной он отправил мяч точно в дальнюю девятку.

Однако во второй половине встречи фаворит не оставил сопернику ни малейших шансов. Хозяева ещё пять раз поразили ворота Ильи Лантратова. Четыре балла за результативность (2 + 2) в итоге набрал Классон. Восстановившийся от тяжёлой травмы колена скандинав отличился впервые с мая прошлого года.

Первый мяч почти за год забил и вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов, который в 2020-м ещё не набирал очков за результативность. «Краснодар» же впервые в истории семь раз огорчил соперника в рамках премьер-лиги.

Погоня Дзюбы за Халком и месть Панюкова бывшей команде

Прошедший в Екатеринбурге матч между «Уралом» и лидировавшим «Зенитом» запомнился спорным решением судейской бригады Сергея Карасёва. В самом начале встречи Артём Дзюба отправил мяч в ворота соперника после прострела с фланга, но рефери из Москвы отменил гол из-за офсайда.

Однако после консультаций с коллегами на VAR, которые заняли несколько минут, Карасёв всё же указал на центр. Таким образом Дзюба стал автором третьего мяча в текущем сезоне РПЛ и с 77 голами догнал Халка на восьмой строчке списка лучших бомбардиров в истории «Зенита».

Решение рефери вызвало негодование у екатеринбуржцев. Так, президент клуба Григорий Иванов пообещал обратиться в экспертно-судейскую комиссию. «Нет претензий к судейской бригаде, есть претензии к VAR. В ЭСК напишем, чтобы там разобрались и дали ответ. Это какие-то технические моменты», — цитирует его «Чемпионат».

К чести подопечных Юрия Матвеева, после спорного вердикта арбитра они не расклеились и во втором тайме сумели отыграться. Причём ворота Михаила Кержакова поразил бывший нападающий петербуржцев Андрей Панюков.

Гости же, нанёсшие 17 ударов, больше не сумели пробить совершившего пять сейвов Илью Помазуна. Таким образом, «Урал» отобрал очки у «Зенита» лишь в третий раз в истории. До того екатеринбуржцы с 1992 года потерпели 17 поражений при всего двух ничьих.

Девять сейвов Беленова и две удачные замены Гончаренко

Осечкой «Зенита» уже на следующий день воспользовался ЦСКА. Армейцы на выезде с минимальным счётом обыграли аутсайдера турнира — «Уфу».

Подопечные Виктора Гончаренко могли отправить в ворота соперника куда больше мячей, если бы не вратарь хозяев Александр Беленов. Опытный голкипер совершил девять сейвов и сделал всё, чтобы его команда поборолась за очки.

Распечатать его ворота в конце концов помогла удачная замена от гостей. Вышедшие на поле по истечении часа игры Кристиян Бистрович и Фёдор Чалов уже спустя три минуты организовали гол. Нападающий после прострела с левого фланга выполнил скидку на хорвата, а тот из пределов штрафной нанёс неберущийся удар в дальнюю девятку. Для полузащитника, который, по информации СМИ, может покинуть ЦСКА, этот мяч стал вторым в текущем сезоне РПЛ.

Третья победа подряд позволила армейцам сократить отставание от «Зенита» до одного очка и стала отличным подарком на 30-летие для Марио Фернандеса. Единственной ложкой дёгтя для красно-синих стала травма новичка Чидеры Эджуке.

Дубль Ткачёва и шестой гол Нобоа в сезоне

А вот «Сочи» упустил возможность обойти «Зенит» в турнирной таблице и единолично возглавить её. Южане на выезде неожиданно уступили «Арсеналу» — 2:3, который до того одержал лишь одну победу в сезоне-2020/21.

Туляков не смутил даже быстрый мяч Кристиана Нобоа с пенальти. Для 35-летнего эквадорца этот гол стал шестым в текущем сезоне РПЛ, и он упрочил лидерство в гонке бомбардиров турнира.

Любопытно, что в этом эпизоде рукой в штрафной сыграл восстановившийся от травмы Евгений Луценко. Однако в середине первого тайма нападающий получил рецидив мышечной травмы и вынужден был покинуть поле.

В отсутствие форварда функции бомбардира взял на себя Сергей Ткачёв. Полузащитник оформил дубль, причём оба его гола получились красивыми. На 20-й минуте он точным ударом из-за пределов штрафной сравнял счёт, а после перерыва идеальным выстрелом в касание с лёта принёс «Арсеналу» победу.

Подарок от Ларссона отцу и грубая ошибка Медведева

«Спартак», в отличие от южан, воспользовался осечкой «Зенита» и догнал петербуржцев в турнирной таблице РПЛ. После поражения в столичном дерби от ЦСКА красно-белые на выезде обыграли «Рубин» — 2:0.

При этом за всю игру подопечные Доменико Тедеско нанесли всего один удар в створ ворот соперника. Уже на четвёртой минуте счёт открыл Джордан Ларссон. Швед забил четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ и посвятил его отцу — Хенрику Ларссону, который в день матча отметил 49-й день рождения.

В середине первого тайма вратарь хозяев Никита Медведев неудачно сыграл на выходе, и в результате мяч рикошетом от ноги Михаила Меркулова оказался в сетке.

Голкипер красно-белых Александр Максименко, в отличие от визави, ошибок не допускал и провёл, возможно, лучшую встречу в текущем сезоне. В активе вратаря молодёжной сборной России семь сейвов.

Таким образом, «Спартаку» удалось вновь одержать победу над «Рубином». Казанцы не могут победить в противостоянии с красно-белыми уже 12 матчей (с октября 2014-го), а Леонид Слуцкий уступил «народной команде» в третий раз подряд.

Первая победа «Локомотива» в РПЛ за 36 дней и третий матч Гилерме на ноль подряд

Другой московской команде — «Локомотиву» — в воскресенье удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Также железнодорожники забили первый мяч в чемпионате России за три встречи.

Долгожданную победу подопечным Марко Николича удалось добыть в домашнем матче с одним из аутсайдеров турнира — «Тамбовом». Единственный гол на свой счёт уже на седьмой минуте записал Фёдор Смолов. Для него этот мяч стал вторым в текущем сезоне РПЛ, а результативную передачу форварду отдал Антон Миранчук.

«Локомотив» мог добиться куда более серьёзного преимущества, если бы не опытный вратарь соперника Сергей Рыжиков, совершивший пять сейвов. А вот его визави Маринато Гилерме пришлось лишь раз вмешаться в игру.

Также в составе железнодорожников стоит отметить Эдера, который провёл сотый матч за команду. Единственной ложкой дёгтя для «Локомотива» в этот вечер стала жёлтая карточка Гжегожа Крыховяка. Она для поляка — четвёртая в нынешнем розыгрыше РПЛ. Следовательно, он пропустит важнейший матч девятого тура с ЦСКА.

Два невероятных спасения Шунина и победный удар Ордеца на 91-й минуте

В целом тур получился удачным для московских команд. Все столичные коллективы одержали победы. Не стало исключением и «Динамо». Бело-голубые дома с минимальным счётом обыграли «Ахмат» и реабилитировались перед болельщиками за сенсационное поражение от грузинского «Локомотива» в Лиге Европы. К слову, фанаты команды по этому случаю подготовили саркастический баннер с надписью «Спасибо за евросезон».

Важнейшую победу хозяева вырвали на 91-й минуте. После подачи углового Иван Ордец с помощью рикошета головой отправил мяч в сетку. В этом эпизоде первый балл за результативность набрал новичок «Динамо» Даниил Фомин.

К этому моменту «Ахмат» играл в меньшинстве. Незадолго до финального свистка защитник грозненцев Мирослав Богосавац получил две жёлтые карточки в течение пяти минут.

В составе бело-голубых также следует отметить Антона Шунина. Опытный голкипер, проведший не самый удачный матч в Грузии, в понедельник совершил два невероятных сейва в концовках каждого из таймов. Сначала он чудом парировал удар головой в упор в исполнении Владимира Ильина, а затем справился с выстрелом с линии вратарской Андреса Понсе. Футболистам «Ахмата» так и не удалось распечатать Шунина, и он провёл юбилейный, 80-й матч на ноль в чемпионатах России.

Вспышка коронавируса в Волгограде и отмена матча в Ростове-на-Дону

Программа восьмого тура РПЛ, как и предыдущего, получилась усечённой из-за вспышки коронавируса в «Роторе». По этой причине волгоградцы 13 сентября не смогли сыграть с «Краснодаром», а 19-го — с «Ростовом».

При этом 15-го числа в клубе объявили об отсутствии новых заболевших. Спустя пару дней в РПЛ заявили, что решение о проведении поединка с «Ростовом» примет Роспотребнадзор, а уже в пятницу стало известно, что игра не состоится. В ближайшее время новичку премьер-лиги должны засчитать второе техническое поражение.