«Истец пытается свести со мной счёты»: как «Локомотив» проиграл суд бывшему президенту клуба Геркусу

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу. Представители железнодорожников обвиняли функционера в якобы необоснованной выплате премий ему самому и другим сотрудникам. Геркус выразил уверенность, что нынешнее руководство клуба пытается свести с ним «какие-то счёты» и помешать развитию его карьеры, а потому подаст апелляцию.

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выиграл суд против футбольного клуба. В среду Арбитражный суд Москвы отказал железнодорожникам в удовлетворении исковых требований.

«Суд принимает решение отказать в удовлетворении исковых требований», — заявил судья Василий Лаптев.

Напомним, в январе 2020 года красно-зелёные подали иск, потребовав взыскать с Геркуса 144,6 млн рублей. Представители клуба заявили, что бывший президент растратил эти средства. Большая часть этих денег — более 130 млн — пошла на якобы необоснованные выплаты премий как самому функционеру, так и другим сотрудникам «Локомотива».

Кроме того, клуб обвинял Геркуса в якобы необоснованном привлечении третьего лица к переговорам о расторжении контракта с бывшим спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым, а также в заключении необоснованной сделки с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманей Пейчиновичем.

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Впрочем, позднее, как утверждал Геркус, сумма претензий сократилась на 10 млн рублей.

Ранее Геркус рассказывал, что, узнав о претензиях, он попытался связаться со своим преемником Василием Кикнадзе и другими сотрудниками клуба, чтобы разрешить противоречия, но сделать это не удалось.

«Ещё летом на мой питерский адрес пришло письмо от некоего господина Андреева — документ под названием «Претензия». Там были изложены примерно те же самые пункты, что впоследствии в иске, только сумма немного отличалась. Если честно, я усомнился в подлинности этого документа. Человек утверждал, что у него есть доверенность от «Локомотива», но доверенности к письму приложено не было», — добавил функционер.

В ходе заседания в среду представитель «Локомотива» подчеркнул, что за чемпионство в сезоне РПЛ-2017/18 бывший президент якобы выплатил себе две премии.

«Можно открыть приказы. Итак, более 5 млн рублей было выплачено «за чемпионство в сезоне-2017/18». Спустя месяц выписано ещё 5 040 000 рублей «за достижение результата в сезоне-2017/18». То есть были выписаны премии в размере 11 млн — за чемпионство и за достижение результата. Но нет ли тут дублирования? Ведь достижение результата — это и есть чемпионство», — отметил на заседании представитель «Локомотива».

Впрочем, доводы истца не убедили судью. Тем не менее сам Геркус полагает, что «Локомотив» будет обжаловать данное решение. Сторона защиты также считает, что истец намеренно затягивает процесс, чтобы помешать развитию карьеры Геркуса.

«Иск совпал с моей подачей документов на пост президента РПЛ. Прямое препятствие развитию моей карьеры. Судя по всему, истец пытается свести со мной какие-то счёты. Есть ощущение, что сейчас истец пытается реабилитироваться за результаты, по которым его сейчас оценивает общественность», — цитирует экс-президента «Локомотива» «Чемпионат».

О том, что представители «Локомотива» предоставляют доказательства в последний момент, тем самым затягивая процесс, Геркус говорил и ранее, после июньского заседания.

«Неожиданно для нас истец решил изменить свою подготовку, выступить улучшенно — и принёс кучу не идентифицированных нами бумаг. Мы будем в неё погружаться. Очевидно, понимая, насколько их требования фантасмагоричны, сейчас предприняли ещё попытку обосновать их получше. Форма этой подачи — в последнюю секунду, подсовывая прямо на суде, — говорит о неуверенности истца в своей правоте. У них был год на подготовку этого иска, тем не менее они решили в последний момент это впихнуть», — заявлял функционер.

Также он рассказал, что во время ухода из «Локомотива» в конце 2018-го у клуба к нему не возникло никаких претензий.

«Со мной тепло попрощались, проводили — всё тихо, спокойно. Мне выплатили шесть окладов. Утвердили отчёты, сдали всё в налоговую. Потом спустя год возникла бумага, где был придуман какой-то консультант. Иного смысла, кроме нанесения мне репутационного ущерба, не вижу», — добавил Геркус.

Прокомментировал решение суда и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, который вернулся в команду при Геркусе.

«Нести ответственность должен генеральный директор (Василий Кикнадзе. — RT), который вообще ни одного суда не выиграл. Дмитрию Тарасову проиграл, здесь проиграл — зачем судиться, когда можно просто находить общий язык? Какое он должен понести наказание? А это спросите у руководителей, которые над ним стоят. Этот суд — очередной удар по имиджу. Не имиджу «Локомотива» — клуб здесь ни при чём. Здесь конкретные личности. Это удар по их имиджу. А «Локомотив» как был замечательным клубом, таким он и останется всегда», — цитирует Семина «РБ-Спорт».