«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»: против экс-капитана сборной России Широкова возбудили уголовное дело

В отношении бывшего полузащитника сборной России по футболу Романа Широкова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в умышленном нанесении лёгкого вреда здоровью арбитру Никите Данченкову во время августовского матча любительских команд. Сторона потерпевшего намерена добиваться для экс-игрока «Зенита» и «Спартака» переквалификации дела на покушение на убийство и наказания в виде лишения свободы.

Против бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова возбуждено уголовное дело. Ему вменяется 115 статья УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» в связи с нападением на судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.

Сообщения об уголовном преследовании подтвердил Пятому каналу адвокат Широкова Вадим Лялин. Широкову может грозить штраф до 40 тыс. рублей или в размере его собственного дохода за период до трёх месяцев. Также по данной статье предусмотрены наказания в виде до 480 часов обязательных работ, до одного года исправительных работ или арест на срок до четырёх месяцев.

По словам Лялина, Широков признал свою вину и готов понести наказание, которое определит суд. Бывший футболист намерен возместить материальный и моральный вред, нанесённый Данченкову в результате нападения. Мириться с потерпевшим Широков не собирается.

Скандальный инцидент произошёл 10 августа в матче любительского турнира «Московский кубок селебрити». Широков, игравший за команду «Матч ТВ», ударил Данченкова кулаком в лицо после того, как тот показал красную карточку. В результате нападения судья упал на землю, после чего Широков успел один раз ударить ногой, прежде чем его оттащили другие футболисты. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в интернете, так как матч транслировался в прямом эфире.

Данченкову после этого понадобилась медицинская помощь, и он провёл в больнице несколько часов, снимая побои. На следующий день Широков посредством соцсетей принёс судье извинения, назвав свой поступок «неподобающим». Он также был снят с эфира «Матч ТВ», где выступал в качестве футбольного эксперта в последние годы.

В первые дни после инцидента оставалось неизвестным, будет ли против Широкова возбуждено уголовное дело. Журналист Дмитрий Егоров, хорошо знакомый с Данченковым, высказывал предположения, что скандал якобы удастся замять из-за связей бывшего игрока сборной России. Он также утверждал, что Данченков глубоко переживал за свою судейскую карьеру, которая могла пострадать в случае дальнейшего разбирательства.

Когда информация об уголовном деле только появилась, сторона потерпевшего сразу заявила, что не согласна с квалификацией совершённого проступка. Адвокат Данченкова Александр Островский уверен, что в данном случае можно говорить о покушении на убийство.

«Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещё не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», — заявил юрист «Чемпионату».

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Островский отметил, что будет добиваться для Широкова реального наказания в виде лишения свободы, так как его действия несли угрозу жизни Данченкова.

«Главное, чего мы будем добиваться, — возбуждение дела по покушению на убийство. Мы хотим, чтобы Роман Широков получил реальный срок. Никита чудом остался жив. Если бы он не прикрылся рукой с часами, у него бы голова либо отлетела, либо раскололась на части. Широков — бывший капитан сборной России. Был умысел в покушении на убийство, он не мог не осознавать силу удара своей ноги по голове», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Пока решался вопрос о возбуждении дела, Широкову поступило предложение принять участие в бое по правилам смешанных единоборств. Бывший судья Российской премьер-лиги Игорь Федотов вызвал футболиста на поединок через три недели после инцидента с Данченковым. Однако ответа со стороны Широкова так и не было.

«Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова, после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами — с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушёл. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», — говорил Федотов на YouTube-канале «Борзыкин».