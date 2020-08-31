Гаджиев готов организовать бой арбитра Федотова с футболистом Широковым

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Глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил о готовности организовать поединок по правилам ММА между бывшим арбитром Игорем Федотовым и экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Гаджиев готов организовать бой арбитра Федотова с футболистом Широковым
  • © Официальный сайт Fight Nights Global

«Вообще не вопрос! Просто я не верю в бой с точки зрения ММА. Широков — хороший спортсмен, может, наверное, кулаками помахать. Федотов, делая вызов, наверняка понимал, что у него есть какие-то шансы. Значит, у него есть спортивное прошлое. В принципе, арбитры — это неплохо подготовленные люди. Но это не история про ММА, здесь нужно уметь и бороться и бокс знать неплохо. Сомневаюсь, что кто-то из них что-то покажет», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Он отметил, что им больше подошёл бы формат боксёрского поединка, однако выразил сомнение, что в боксёрской индустрии положительно отнеслись бы к такому бою.

«Это дискредитирует бокс определённым образом. Кстати, бой на кулаках вполне формат для ребят, тем более что Широков в этом компоненте себя уже показал. Посмотрим, сможет ли Федотов это сделать», — добавил глава Fight Nights Global.

Ранее сообщалось, что Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА.

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