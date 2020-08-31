Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА

Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов вызвал экс-игрока сборной России Романа Широкова на поединок по правилам смешанных единоборств.

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, я — бывший арбитр Премьер-лиги. Сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Роман, я тебя вызываю со всеми причиндалами — с секундантами, я сниму ринг, вызову врачей. Я постараюсь, чтобы на своих ногах ты оттуда не ушёл. Если ты такой крутой, то должен принять мой вызов», — сказал Федотов в видео, опубликованном на YouTube-канале «Борзыкин».

Во время матча любительских команд арбитр Никита Данченков показал Широкову красную карточку за нецензурную брань. В ответ экс-футболист сборной России ударил судью кулаком по лицу, после чего принялся добивать ногами.

Ранее адвокат арбитра Данченкова рассказал, какой срок может получить Широков.