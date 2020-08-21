Адвокат арбитра Данченкова рассказал, какой срок может получить Широков

Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, рассказал о деле экс-футболиста сборной России Романа Широкова, который избил арбитра в матче любительского турнира.

«Мы подали в письменном виде наши объяснения, посекундно проанализировали все телодвижения на видео. И пришли к твёрдому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова стоит как покушение на убийство из хулиганских побуждений. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство. Статья очень большая и серьёзная. 105-я статья через 30-ю — покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — наказание от 20 лет. Реально — это десять, с учётом того, что ранее он не был судим. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», — цитирует Островского «Москва FM».

Во время матча любительских команд Данченков показал Широкову красную карточку за нецензурную брань. В ответ экс-футболист сборной России ударил судью кулаком по лицу, после чего принялся добивать ногами.

Ранее Василевский назвал Широкова змеёнышем за избиение судьи.