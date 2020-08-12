Василевский назвал Широкова змеёнышем за избиение судьи

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Боец ММА Вячеслав Василевский подверг критике бывшего футболиста Романа Широкова за избиение судьи в матче любительских команд.
Василевский назвал Широкова змеёнышем за избиение судьи
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По мнению спортсмена, удары голыми руками опасны и можно очень неудачно попасть.

«Глупо так набрасываться на судью, особенно бить. Если хочешь показательно не согласиться, дал бы ему пощёчину. Зачем ещё и пинать? Там же шипы. Широков — змеёныш, неправильно сделал. Может быть, судья действительно был не прав, но он же его не бил», — приводит слова Василевского vseprosport.ru.

Он также считает, что Широков не стал бы драться с профессиональным бойцом.

Ранее сообщалось, что РФС выступил с заявлением по инциденту с Широковым и арбитром Никитой Данченковым.

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