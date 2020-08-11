РФС выступил с заявлением по инциденту с Широковым и арбитром Данченковым

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Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по поводу инцидента между экс-игроком сборной России Романом Широковым и арбитром Никитой Данченковым.
РФС выступил с заявлением по инциденту с Широковым и арбитром Данченковым
  • РИА Новости

«Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп-ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», — говорится в заявлении РФС.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него.

Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.

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