РФС выступил с заявлением по инциденту с Широковым и арбитром Данченковым
- РИА Новости
«Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп-ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению», — говорится в заявлении РФС.
Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него.
Ранее сообщалось, что Данченков обратился в полицию по инциденту с Широковым.