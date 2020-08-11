Избитый Широковым арбитр обратился в полицию

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Арбитр Никита Данченков, пострадавший от действий экс-футболиста сборной России Романа Широкова в матче любительских команд на Кубке Селебрити, обратился в полицию в связи с инцидентом.
Избитый Широковым арбитр обратился в полицию
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По словам главы Московской коллегии судей по футболу Сергея Французова, которые передаёт ТАСС, Данченков подал заявление в полицию, и теперь произошедшее будет рассматриваться в правовом поле.

«Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьёзно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане», — добавил Французов.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл в матче команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего тот напал на судью.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» отстранил Широкова от работы.

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