Адвокат Широкова не получал уведомления о возбуждении уголовного дела

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Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела в отношении своего клиента.
Адвокат Широкова не получал уведомления о возбуждении уголовного дела
  • РИА Новости

«Говорят, дело возбуждено, но официально мы уведомления об этом не получали. Никаких комментариев пока дать не готов», — приводит слова Лялина РИА Новости.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся добивать ногами.

Ранее сообщалось,что сторона избитого Широковым судьи намерена оспорить статью для футболиста.

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