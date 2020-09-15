Адвокат Широкова не получал уведомления о возбуждении уголовного дела
- РИА Новости
«Говорят, дело возбуждено, но официально мы уведомления об этом не получали. Никаких комментариев пока дать не готов», — приводит слова Лялина РИА Новости.
Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся добивать ногами.
Ранее сообщалось,что сторона избитого Широковым судьи намерена оспорить статью для футболиста.