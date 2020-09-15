Сторона избитого Широковым судьи намерена оспорить статью для футболиста

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Александр Островский, адвокат футбольного судьи Никиты Данченкова, заявил, что будет добиваться переквалификации статьи в деле об избиении его клиента экс-футболистом сборной России Романом Широковым.
Сторона избитого Широковым судьи намерена оспорить статью для футболиста
  • РИА Новости

«Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по ст. 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещё не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», — приводит слова Островского «Чемпионат».

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся добивать ногами.

Ранее появилась информация, что в отношении Широкова возбуждено уголовное дело об избиении арбитра.

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