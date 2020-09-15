Источник: в отношении Широкова возбуждено уголовное дело об избиении арбитра

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по заявлению футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого во время матча любительских команд избил бывший игрок сборной России Роман Широков.
Источник: в отношении Широкова возбуждено уголовное дело об избиении арбитра
  • © Алексей Филиппов / РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по результатам проверки в отношении Широкова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Отмечается, что по этой статье футболисту грозит либо штраф до 40 тыс. рублей, либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо четыре месяца ареста.

Конфликт между Данченковым и Широковым произошёл во время матча любительских команд «Ничего обычного» и «Матч ТВ» на Кубке Селебрити. Арбитр удалил с поля экс-футболиста за нецензурную брань, после чего игрок напал на него — ударил кулаком по лицу, а затем принялся добивать ногами.

Ранее были опубликованы показания судьи Данченкова, которого избил Широков.

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