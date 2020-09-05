Источник опубликовал показания судьи Данченкова, которого избил Широков

Были опубликованы показания футбольного судьи Никиты Данченкова, который был избит бывшим игроком сборной России Романом Широковым.

«По пути в раздевалку Широков Р.Н. (в прошлом футболист команды «Спартак») вместе со своим ребёнком проходили мимо нас, в этот момент он сказал следующую фразу: «Это вам (всем судьям) за вчерашнее». Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольный матч между командами «Спартак» и «Сочи», завершившийся со счётом 2:2 и запомнившийся работой бригады арбитров, которой, по всей видимости, был недоволен Широков Р.Н.», — приводит показания Данченкова Baza.

Инцидент произошёл во время матча любительских команд. В ходе одного из эпизодов Широков, находясь в окружении других футболистов, напал на главного арбитра, ударив его по лицу.

Ранее Федотов вызвал Широкова на бой по правилам ММА.