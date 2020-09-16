Поиск видеодоказательств и угроза дисквалификации: как развивается расистский скандал с участием Неймара

Во Франции продолжает развиваться скандал, в центре которого оказались нападающий ПСЖ Неймар и защитник «Марселя» Альваро Гонсалес. В концовке матча 3-го тура Лиги 1 между игроками этих клубов разгорелась потасовка, в ходе которой бразилец ударил испанца, за что был удалён с поля. Как позднее объяснил Неймар, его действия были ответом на расовое оскорбление со стороны Гонсалеса. Руководство ПСЖ встало на сторону форварда и в надежде доказать вину испанца запросило видеоматериалы у компании BeIN Sports, которые могут подтвердить, что Гонсалес оскорбил Неймара на футбольном поле. В свою очередь, наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выразил уверенность в невиновности своего подопечного. При этом глава Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре признался, что не знает, имели ли место оскорбления в адрес бразильца и назвал несущественной проблему расизма в спорте.

Расистский скандал с участием форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара и защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса продолжает широко обсуждаться и обрастать подробностями, в связи с чем взять слово пришлось даже президенту Федерации футбола Франции (FFF) Ноэлю Ле Гре. Функционер выразил сожаление в связи со случившимся, но при этом отметил, что считает проблему преувеличенной.

«Скверная ситуация, мы сожалеем о случившемся. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали. Я не знаю, что сказал Альваро Гонсалес Неймару, не слышал. Разногласия в матчах случаются. Но сегодня проблем в этом плане крайне мало. Когда забивает темнокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе, в частности. Ну или она несущественна», — приводит L’Equipe слова Ле Гре.

Скандальный инцидент произошёл в матче третьего тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем». В компенсированное время между игроками обеих команд вспыхнул конфликт, переросший в массовую потасовку. Зачинщиками выступили Леандро Паредес и Дарио Бенедетто, а позднее к ним подключились и другие члены команд. В итоге аргентинцы получили вторые жёлтые карточки, которые автоматически превратились в красные, и покинули поле, компанию им составили Левен Курзава и Жордан Амави.

Впоследствии в подтрибунное помещение отправился и Неймар, хотя изначально его поступок не был замечен главным арбитром. Лишь с помощью видеоповтора судьи смогли увидеть, что в ходе потасовки Неймар отвесил подзатыльник защитнику «Марселя» Альваро Гонсалесу. Рефери Жером Бризар моментально показал бразильцу прямую красную карточку.

Но как впоследствии рассказал сам Неймар, его действия не были обусловлены обычной злостью, а стали ответом на оскорбления со стороны Гонсалеса. По словам бразильца, тот грубо выражался о его цвете кожи, а также обозвал «грязной обезьяной» ещё одного футболиста «Пари Сен-Жермен». Причём за несколько секунд до потасовки между соперниками произошла перепалка в центре поля, попавшая в объективы телекамер.

Несмотря на заявление главы FFF, ситуация вокруг Неймара далека от разрешения. На данный момент вина Гонсалеса не доказана, ввиду чего наказанию подлежит исключительно форвард «Пари Сен-Жермен». Из-за прямой красной карточки он гарантированно пропустит игру национального чемпионата с «Метцем», однако срок дисквалификации может быть увеличен. В зависимости от решения дисциплинарного комитета федерации, бразилец может пропустить от четырёх до семи матчей.

Кроме того, на шесть встреч может быть дисквалифицирован ещё один лидер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария. По сообщению Daily Mail, в ходе потасовки аргентинец плюнул в Гонсалеса, что также попало на видео.

Парижский клуб не собирается мириться с подобным развитием событий и намерен доказать вину Гонсалеса. По сведениям The Parisien, в скором времени ПСЖ получит доступ к эксклюзивным видеокадрам, которые имеются в распоряжении компании BeIN Sports. Этот канал транслировал матч на страны Ближнего Востока.

Отмечается, что на видеоматериалах отчётливо видно, как защитник «Марселя» называет соперника «обезьяной» на испанском языке. На территории Франции показ встречи осуществлял Telefoot. Однако его представители уже поспешили заявить, что не располагают доказательством вины испанца.

Помимо прочего ПСЖ опубликовал заявление, в котором занял сторону своего футболиста и заявил, что на протяжении 15 лет борется с любыми проявлениями дискриминации.

«ПСЖ решительно поддерживает Неймара, сообщившего о том, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны игрока команды соперника. Клуб в очередной раз заявляет, что расизму нет места ни в обществе, ни в футболе, ни в нашей жизни, и призывает каждого выступить против любых форм расизма по всему миру», — сообщается на официальном сайте клуба.

На инцидент в чемпионате Франции обратили внимание даже в правительстве Бразилии. Министерство по делам женщин, семьи и прав человека (MMFDH) опубликовало официальное заявление, в котором выразило поддержку Неймару и осудило поведение Гонсалеса.

«Нападающий, которого защитник «Марселя» Альваро Гонсалес назвал «обезьяной», был удалён с поля за реакцию на этот предвзятый поступок. Это не первый раз, когда Неймар стал жертвой расизма в футболе. Секретариат по политике поощрения расового равенства строго осуждает любые акты насилия и отрицания, особенно эпизоды дискриминации по цвету кожи», — заявили в министерстве.

Президент Бразилии Жаир Болсонару также поддержал соотечественника, сделав репост его сообщения на своей странице в Twitter. В нём форвард рассказал, что защитник оскорбил его по расовому признаку. Впоследствии между футболистами завязалась дискуссия в Twitter, в ходе которой стороны не обошлись без оскорблений. Неймар выразил сожаление, что ударил Гонсалеса в затылок, а не по лицу и потребовал от того признать свою вину, а Альваро посоветовал сопернику научиться принимать поражения.

Сам Гонсалес также не остался без сторонников. За футболиста вступился его наставник Андре Виллаш-Боаш. Он выразил уверенность в том, что испанец не является расистом и заявил, что Неймар не понаслышке знает о ложных обвинениях. Таким образом бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» намекнул на историю с изнасилованием, в которой оказался замешан бразилец.

«Он немало из-за этого пострадал и очень хорошо знает, что могут значить слова, когда дело касается ложных обвинений. Это не очень хорошо и по отношению к Альваро. Очень деликатный вопрос. «Марсель» и ПСЖ здесь, чтобы помочь докопаться до правды», — заявил Виллаш-Боаш.

При этом защитник «Марселя» Валентин Ронжье заверил, что не слышал никаких оскорблений в адрес Неймара со стороны Гонсалеса и высоко отозвался о своём партнёре по команде. По словам француза, тот всегда ведёт себя уважительно, даже если подшучивает над человеком.

«Когда он включил свой телефон в аэропорту по прибытии в Мариньян, то увидел угрозы смерти от людей со всего мира. И это по обвинениям, которые даже не были доказаны. Сейчас он переживает сложные времена... Сожалею, что подобная история произошла на футбольном поле», — добавил Ронжье.