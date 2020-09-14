Спортивный директор ПСЖ прокомментировал инцидент в матче Лиги 1 с «Марселем»

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал потасовку между футболистами «Марселя» и ПСЖ (1:0) в рамках третьего тура Лиги 1.

«Получился серьёзный бой, мы поговорим с нашими игроками. Мы сошли с ума. 14 жёлтых и пять красных карточек означают, что игра вышла из-под контроля. Я не собираюсь защищать необоснованное поведение. Всё, что произошло в драке, есть на трансляции и на фото и будет оценено», — цитирует Леонардо Daily Mail.

Потасовка между футболистами произошла в концовке встречи. Предположительно, её спровоцировал игрок «Марселя» Гонсало Альварес, сказавший Неймару: «Закрой рот, грязная обезьяна».

Ранее футболист «Марселя» Гонсалес прокомментировал обвинения в расизме после инцидента с Неймаром.