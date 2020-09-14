Футболист «Марселя» Гонсалес прокомментировал обвинения в расизме после инцидента с Неймаром

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес ответил на обвинения в расизме со стороны форварда ПСЖ Неймара после матча третьего тура Лиги 1 (1:0).

«Нет места расизму. Нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья», — написал Гонсалес в своём Twitter.

В концовке матча испанец сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, кому была адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого Неймар нанёс испанцу удар по голове и получил красную карточку. Когда бразилец уходил с поля, он прокричал в камеру, что ударил соперника, потому что тот расист.

Ранее Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель».