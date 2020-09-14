Футболист «Марселя» Гонсалес прокомментировал обвинения в расизме после инцидента с Неймаром
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«Нет места расизму. Нужно научиться проигрывать и принимать это на поле. Невероятные три очка. Спасибо, семья», — написал Гонсалес в своём Twitter.
В концовке матча испанец сказал: «Закрой рот, грязная обезьяна». Неизвестно, кому была адресована эта фраза, но именно из-за этого начался конфликт, в ходе которого Неймар нанёс испанцу удар по голове и получил красную карточку. Когда бразилец уходил с поля, он прокричал в камеру, что ударил соперника, потому что тот расист.
Ранее Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель».