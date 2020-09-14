Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель»

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Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о скандале в матче третьего тура Лиги 1 с «Марселем».
Неймар высказался о проявлении расизма на матче ПСЖ — «Марсель»
  • Reuters

«Единственное, о чем сожалею, это то, что я не ударил его по лицу» — написал Неймар в своём Twitter, после чего добавил: «VAR легко уловил мою «агрессию»... теперь я хочу увидеть кадры с расистом, называющим меня «грязной обезьяной»... я хочу их видеть! Что происходит?».

Сам бразилец не стал называть имён, но по данным СМИ речь идёт об испанском защитнике «Марселя» Альваро Гонсалесе.

Ранее появилась информация, что футболист «Марселя» оскорбил Неймара на расовой почве.

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