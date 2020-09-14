СМИ: Футболист «Марселя» оскорбил Неймара на расовой почве

Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме.

Как сообщает Get French Football News, Гонсалес сказал одному из игроков ПСЖ: «Закрой рот, грязная обезьяна». Полагается, что эта фраза могла быть адресована Неймару, из-за этого и разгорелся конфликт, в результате которого бразилец был удалён за удар Гонсалеса кулаком.

Отмечается, что, покидая поле, Неймар говорил резервному судье, показывая на защитника «Марселя»: «Расизм, разве нет?» — а потому прокричал в камеру на бровке, что ударил Гонсалеса, потому что тот расист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, в концовке которого Неймар и ещё четверо игроков были удалены.