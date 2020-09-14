СМИ: Футболист «Марселя» оскорбил Неймара на расовой почве

Короткая ссылка
Бразильский форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар обвинил испанского защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в расизме.
СМИ: Футболист «Марселя» оскорбил Неймара на расовой почве
  • Reuters

Как сообщает Get French Football News, Гонсалес сказал одному из игроков ПСЖ: «Закрой рот, грязная обезьяна». Полагается, что эта фраза могла быть адресована Неймару, из-за этого и разгорелся конфликт, в результате которого бразилец был удалён за удар Гонсалеса кулаком.

Отмечается, что, покидая поле, Неймар говорил резервному судье, показывая на защитника «Марселя»: «Расизм, разве нет?» — а потому прокричал в камеру на бровке, что ударил Гонсалеса, потому что тот расист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, в концовке которого Неймар и ещё четверо игроков были удалены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить