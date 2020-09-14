ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, Неймар и ещё четверо игроков были удалены

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«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Марселя» в матче третьего тура французской Лиги 1.
ПСЖ проиграл «Марселю» в матче Лиги 1, Неймар и ещё четверо игроков были удалены
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Марселю» принёс гол Флорьяна Товена, забившего на 31-й минуте с передачи Димитри Пайета.

Уже в компенсированное ко второму тайму время на поле разгорелся конфликт, по итогам которого были удалены сразу пятеро футболистов: выступающие за ПСЖ Лейвин Курзава, Леандро Паредес и Неймар, а также представители «Марселя» Дарио Бенедетто и Жордан Амави.

Для ПСЖ это второе поражение в двух сыгранных матчах нынешнего сезона, тогда как «Марсель» одержал свою вторую победу. Обе команды не сыграли в матчах первого тура из-за переноса встреч.

Ранее сообщалось, что «Монако» без Головина обыграл «Нант» в матче Лиги 1.

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