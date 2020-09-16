СМИ: ПСЖ получит видео с подтверждением расистских оскорблений в адрес Неймара

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ПСЖ создал специальную группу, которая занимается сбором доказательств расистских оскорблений в адрес форварда команды Неймара во время матча второго тура французской футбольной Лиги 1 с «Марселем» (0:1).
СМИ: ПСЖ получит видео с подтверждением расистских оскорблений в адрес Неймара
  • Reuters

Как сообщает Get French Football News, парижский клуб получит доступ к эксклюзивным видеозаписям, которые имеются в распоряжении транслировавшей матч на Ближнем Востоке компании BeIN SPORTS. Отмечается, что на этих кадрах чётко видно, как защитник «Марселя» Альваро Гонсалес назвал Неймара обезьяной на испанском языке.

Представители действующих чемпионов Франции уверены, что данные записи являются доказательством слов Неймара о расизме со стороны Гонсалеса.

В конце матча Неймар ударил Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма. 

Ранее глава FFF Ноэль Ле Грэ заявил, что проблемы расизма в спорте не существует.

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