Глава FFF: проблемы расизма в спорте не существует

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Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ прокомментировал скандал вокруг матча второго тура Лиги 1 между ПСЖ и «Марселем» (0:1), высказавшись также о возможном проявлении расизма со стороны защитника гостей Альваро Гонсалеса в адрес форварда парижан Неймара.
Глава FFF: проблемы расизма в спорте не существует
  • Reuters

«Скверная ситуация, мы разочарованы. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали», — цитирует главу организации L'Équipe.

Он также отметил, что не знает, что именно Гонсалес сказал Неймару. По его мнению, в матчах между игроками часто случаются какие-то разногласия.

«Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности. Ну или она несущественна», — заявил Ле Грэ.

В конце матча Неймар ударил игрока «Марселя» Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

Ранее в ПСЖ выступили с публичной поддержкой Неймара.

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