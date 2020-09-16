Глава FFF: проблемы расизма в спорте не существует
- Reuters
«Скверная ситуация, мы разочарованы. Очень плохо. Команды не смогли сохранить самообладание и не показали ту игру, которую мы ждали», — цитирует главу организации L'Équipe.
Он также отметил, что не знает, что именно Гонсалес сказал Неймару. По его мнению, в матчах между игроками часто случаются какие-то разногласия.
«Когда забивает чернокожий футболист, весь стадион на ногах. Проблемы расизма не существует в спорте и в футболе в частности. Ну или она несущественна», — заявил Ле Грэ.
В конце матча Неймар ударил игрока «Марселя» Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.
Ранее в ПСЖ выступили с публичной поддержкой Неймара.