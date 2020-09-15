В ПСЖ выступили с публичной поддержкой Неймара

ПСЖ опубликовал заявление, в котором «единодушно» поддержал форварда клуба Неймара, который «стал жертвой расистских оскорблений со стороны оппонента».

«В обществе нет места расизму. Мы призываем выступить против него во всех сферах жизни и поддерживаем борьбу с ним на протяжении более чем 15 лет», — гласит заявление клуба.

В конце матча против «Марселя» (0:1) Неймар ударил игрока соперника Альваро Гонсалеса кулаком по затылку, за что получил красную карточку. После окончания встречи бразилец заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

Ранее сообщалось, что Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар футболиста «Марселя».