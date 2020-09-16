СМИ: Футболисту ПСЖ Ди Марии грозит шестиматчевая дисквалификация

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария может получить дисквалификацию на шесть матчей за плевок в защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в матче второго тура французской футбольной Лиги 1.

Об этом сообщает Daily Mail.

13 сентября «Марсель» обыграл ПСЖ со счётом 1:0. В конце игры произошла массовая драка между футболистами команд.

Отмечается, что во время потасовки Ди Мария плюнул в Гонсалеса, после того как форвард ПСЖ Неймар ударил защитника «Марселя» кулаком по затылку, за что получил красную карточку.

После окончания встречи Неймар заявил, что Гонсалес неоднократно провоцировал его, оскорбляя на почве расизма.

Ранее сообщалось, что ПСЖ получит видео с подтверждением расистских оскорблений в адрес Неймара.